Michał Wojciechowski: Drogi do sprawnego państwa

Łączną wysokość opodatkowania pracy da się porównać do opodatkowania wódki, papierosów i paliwa

Celem polityki społecznej nie powinno być długotrwałe utrzymywanie osób bez środków do życia, lecz przede wszystkim ich wsparcie przy wychodzeniu z trudnej sytuacji. Trwale niezdolnych do poradzenia sobie jest bowiem najwyżej kilkanaście procent obecnych beneficjentów. Przy finansowaniu budżetowym opieki społecznej jej strona podażowa (np. szkolenia zawodowe, domy opieki, rehabilitacja) powinna być sprywatyzowana i urynkowiona. Wykluczone jest wprowadzanie świadczeń, które będą przejmowane przez wybrane branże, jak tanie kredyty mieszkaniowe czy dopłaty do czynszu, których głównym skutkiem musi być wzrost cen.

Rodzina

Polityka socjalna powinna być odróżniona od rodzinnej, to znaczy troski państwa o stabilność podstawowych komórek społecznych i liczebność nowych pokoleń. Służyć temu powinno prawo stabilizujące małżeństwo i rodzinę oraz zapewniające dzieciom więź z obojgiem rodziców. Świadczenia dla rodzin powinny obejmować bon wychowawczy i przedszkolny dla rodziców małych dzieci oraz wsparcie rodzin wielodzietnych, które zawsze były kluczowym czynnikiem wzrostu demograficznego, a grozi im społeczna degradacja. Istotnym źródłem kryzysu demograficznego jest deficyt mieszkań. Dostęp do nich można szybko poprawić przez zasadę, że lokator po upływie umowy albo niepłacący może być zaraz wykwaterowany. Z powodu strachu przed nieuczciwymi najemcami mamy ponad 1,5 mln pustostanów.

Edukacja

Szkolnictwo podstawowe i średnie nie powinno pozostawać w rękach państwa i samorządów. Finansowanie go należy oprzeć na bonie edukacyjnym, którym rodzice mogą płacić za szkołę bądź za edukację domową. Umożliwi to konkurencję i dostosowanie do potrzeb uczniów. Budynki szkolne powinny zostać udostępnione niepaństwowym organom prowadzącym: spółdzielniom nauczycielskim, stowarzyszeniom rodziców, fundacjom, osobom prywatnym, zrzeszeniom zawodowym (technika), instytucjom kościelnym. Wymagania państwa co do programów powinny być ograniczone do minimum, a wolność programowa i metodyczna zagwarantowana. Wykluczy to naciski ideologiczne władz państwowych. Państwo może żądać prowadzenia głównych przedmiotów (matematyka, polski, język obcy), jak też organizować egzaminy końcowe i zawodowe. Szkolnictwo wyższe też powinno być uwolnione od biurokratycznych norm, w większym stopniu samorządne i lepiej finansowane.

Zdrowie

Panuje obecnie społeczna zgoda co do potrzeby finansowania opieki zdrowotnej przez państwo w oparciu o składki i podatki. Te środki nigdy jednak nie będą nieograniczone. Należy dążyć do częściowej odpłatności za usługi medyczne, wprowadzając niewielką stawkę za wizytę. Dla uniknięcia marnotrawstwa powinna istnieć minimalna opłata za leki. Przy części świadczeń należy stosować bony, które każda placówka byłaby zobowiązana przyjmować, ewentualnie pobierając dopłatę. Obejmowałyby one na przykład stomatologię, rehabilitację i sanatoria. Leczenie przypadków nagłych, kosztowne badania oraz szpitale należy finansować przez ubezpieczalnię państwową (choć z wkładem chorych w koszty wyżywienia). Przy uspołecznionej stronie popytowej podaż świadczeń medycznych powinna być zarazem urynkowiona i stopniowo prywatyzowana.