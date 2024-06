Projekt Konsens przedstawia 21 postulatów „wspólnego minimum politycznego”

21 postulatów dotyczących zmian w państwie w kilku kluczowych obszarach zostało zaprezentowanych w trakcie czwartkowej konferencji prasowej przez Krzysztofa Janika, Czesława Bieleckiego i Jana Parysa. – Nie chodzi nam o tworzenie narracji czy o marketing polityczny. Pokazujemy i proponujemy 21 projektów i przedstawiamy warunki ich realizacji – mówił Czesław Bielecki, jeden z członków Projektu Konsens.

Cywilizacyjne wyzwania

Projekty przedstawione w czwartek są pomyślane jako ponadpartyjne i zmieniające w realny sposób Polskę w warunkach dużych wyzwań na wielu płaszczyznach. – Myślę, że wiele osób jest rozczarowanych, że minęło pół roku od zmiany władzy, a wiele spraw nie idzie naprzód. Nie chodzi tylko o to, by wybory dokonały zmiany władzy, ale o to, by nowa ekipa zaczęła coś robić. Wiele osób, jak wspominałem, jest teraz rozczarowanych, że tak niewiele się dzieje. A Polska, jak wszystkie kraje Europy, stoi przed cywilizacyjnymi wyzwaniami, które nie mają barwy partyjnej i które prędzej czy później trzeba będzie zrealizować. W Polsce silny spór polityczny i emocje z nim związane przeszkadzają w podejmowaniu pragmatycznych decyzji. Uważamy, że w tych wyzwaniach są sprawy bezpieczeństwa, infrastruktury i inwestycji, bez których nie będzie rozwoju. To generalny apel: zamiast debatować, czas podejmować decyzje – podkreślał w trakcie konferencji Jan Parys.

O 21 pomysłach mówił też Krzysztof Janik. – To, co proponujemy, jest efektem wielu spotkań i dyskusji. Próbujemy odtworzyć i zdefiniować rzeczywiste wyzwania, przed którymi stoi Polska. Głównym wątkiem jest sprawa bezpieczeństwa, ale równoprawnym jest kwestia infrastruktury, równomiernego rozwoju kraju. Wiele z naszych propozycji dotyczy regionów, które do tej pory są zaniedbane. Próbujemy zdefiniować też, jak powinny wyglądać relacje polsko-ukraińskie i co jest niezbędne, by kraj szedł do przodu. Oczekujemy nie tyle szybkich decyzji, ale poważnego pochylenia się nad tymi projektami – mówił w trakcie konferencji Janik.

Infrastruktura i rozwój

W zaprezentowanym w tym tygodniu dokumencie pomysły i projekty podzielono na trzy główne grupy. W sferze bezpieczeństwa znalazły się takie propozycje, jak rozbudowa rezerw Wojska Polskiego, budowa centrum zarządzania kryzysowego dla najwyższych władz państwowych, budowa sieci schronów podwójnego zastosowania dla ludności. Co do infrastruktury krytycznej to nacisk kładziony jest m.in. na budowę drogi północno-wschodniej (DPW) która ma połączyć Trójmiasto z bramą suwalską, na budowę CPK, rozbudowę portów morskich, SMR-ów czy inwestycji w cywilne cyberbezpieczeństwo.