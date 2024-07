Reforma Bodnara. Sejm uchwalił zmiany w Trybunale Konstytucyjnym

Za zmianami zagłosowało 242 posłów, 202 było przeciw. Nowe przepisy trafią teraz do prac w Senacie.

Mowa o dwóch ustawach: o TK i przepisy ją wprowadzające, skierowanych do Sejmu w marcu przez posłów koalicji rządzącej. Są one częścią opracowanego przez resort sprawiedliwości planu zmian w Trybunale, nazwanego „czteropakiem Bodnara”.

Posłowie nie zgodzili się na odrzucenie projektów w całości, czego domagał się klub PiS i wprowadzili do nich dwie ostatnie poprawki.

Przypomnijmy, że omawiane projekty są procedowane w Sejmie od kwietnia, kiedy to przeprowadzono ich pierwsze czytanie. W maju sejmowa komisja zorganizowała wysłuchanie publiczne proponowanej reformy. Zdecydowana większość uczestników debaty uznała kierunek projektów za słuszny. Stwierdzono jednak przy tym, że proponowane przepisy wymagają poprawek.

Od początku procedowania zmiany krytyczne oceniają politycy PiS. Jeszcze w środę poseł PiS Krzysztof Szczucki przekonywał o potrzebie odrzucenia tych przepisów. — Uważamy te ustawy za w całości niezgodne z konstytucją zwłaszcza w zakresie w jakim uznają cześć sędziów TK za nieuprawnionych do orzekania, stwierdzają nieważność poważnej części wyroków TK i kwestionują status prezes TK. W naszym przekonaniu ustawy te mają doprowadzić do niczego innego, jak do przejęcia Trybunału przez obecną władzę, względnie do jego całkowitego zablokowania, tak żeby nie mógł stawiać konstytucyjnych przeszkód do realizowania programu obecnego rządu — argumentował.