Pierwszym punktem programu, przedstawionym podczas sobotniej konwencji było podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł, czyli dwa razy więcej niż obecnie.



- Weźmy ten konkret, który jest pozytywną rewolucją podatkową. Mówimy o kwocie wolnej od podatku podniesionej do 60 tys. zł. Ludzie tak myślą, "co to znaczy dla mnie". Ten konkret, który przeprowadzimy w ciągu pierwszych 100 dni oznacza: w Polsce każda emerytka, każdy emeryt, który ma emeryturę do 5 tys. zł, nie będzie już płacił podatku dochodowego. A ci, którzy mają emerytury wyższe, zapłacą ten podatek w o wiele mniejszej skali - mówił w sobotę w Tarnowie Donald Tusk.



Podczas konwencji ogłoszono również zniesienie tzw. podatku Belki, który płaci się np. od odsetek z lokat bankowych. KO postuluje zniesienie tego podatku dla środków w wysokości do 100 tysięcy złotych.

Donald Tusk zapowiedział, że KO planuje wspierać przedsiębiorców. Jednym z najważniejszych punktów ma być zmiana dotycząca zwolnień chorobowych. Od pierwszego dnia zasiłek chorobowy ma być opłacany przez ZUS, a nie przez pracodawcę.