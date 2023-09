- Podziękowałem Morawieckiemu za funkcję doradcy w Radzie Gospodarczej, kiedy zorientowałem się, że nie jest mu łatwo rozróżnić, co jest własnym interesem, a co interesem państwowym — powiedział.

100 konkretów KO na pierwsze 100 dni władzy

Tusk zapowiedział, że 100 konkretów na pierwsze 100 dni po przejęciu władzy doprowadzą do tego, że "będzie lepiej w każdym polskim domu".

Niektóre z tych konkretów to między innymi emerytura do 5 tys. zł i pensja do 6 tysięcy zł zwolnione z podatku dochodowego. Przedsiębiorcy będą mieć prawo do urlopu, a zwolnienie chorobowe ma być finansowane przez ZUS od pierwszego dnia, kwota wolna od podatku podniesiona do 60 tysięcy.



Dużo obietnic dla kobiet i budżetówki

Zapowiedź pełnego prawa do badań prenatalnych, właściwej opieki w szpitalach ginekologicznych i prawa do znieczulenia przed porodem, a także pełne finansowanie procedury in vitro przez państwo - takie zmiany planuje wprowadzić Koalicja Obywatelska.



- Każda kobieta zdecyduje o swoim macierzyństwie. W ciągu pierwszych 100 dni Polki odzyskają swoją godność, swoje szczęście - zapowiedział Tusk.



30-procentowa podwyżka czeka nauczycieli, a 20-procentowa do końca roku - innych pracowników sfery budżetowej.