Kontrowersyjne przeszczepy u zwierząt

Przez lata w tej sprawie toczył się proces dyscyplinarny. W rezultacie w ubiegłym roku Krajowy Sąd Lekarsko-Weterynaryjny ukarał weterynarza upomnieniem za naruszenie zasad etyki zawodu. Lekarz nie zgadza się z tym orzeczeniem i wniósł w tej sprawie kasację do SN. Sąd ten postanowił jednak poczekać z rozstrzygnięciem do prawomocnego wyroku sądu powszechnego.

Równolegle bowiem od lat toczyła się batalia sądowa w sprawach karnych dotyczących dwóch przeszczepów. Lekarz został oskarżony o znęcanie się nad zwierzętami. Pierwotnie Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów uniewinnił lekarza, uznając, że działał on w stanie wyższej konieczności ratując życie zwierzęcia. Orzeczenie to uchylił później warszawski sąd okręgowy i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Zdaniem sądu II instancji zabiegi były wątpliwymi etyczne i moralnie eksperymentami. Obrońca weterynarza złożył na tę decyzję skargę do SN, który jednak ją oddalił. W konsekwencji sprawą tą zajmie się ponownie sąd rejonowy jeszcze w maju.

Sygnatura akt II ZK 65/23