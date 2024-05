Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Praca hybrydowa zapuściła w Polsce korzenie, co odbija się na rynku biur. – Pandemia pokazała, że o powierzchni biurowej można myśleć w sposób bardziej ekonomiczny. Wraz z kończącymi się kontraktami firmy oddają od 20 do 50 proc. metrażu. Jeśli obecna siedziba nie daje im możliwości redukcji powierzchni, decydują się na przeprowadzkę do innego budynku – mówi Tomasz Węglarz, szef rynków regionalnych w BNM – Real Estate Advisory.