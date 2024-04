Na koniec pierwszego kwartału 2024 r. całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na ośmiu głównych rynkach regionalnych przekroczyły 6,7 mln mkw. – Największe rynki biurowe (po Warszawie, gdzie jest ponad 6,2 mln mkw., takiej powierzchni) to niezmiennie Kraków (ponad 1,8 mln mkw.), Wrocław (ponad 1,3 mln mkw.) i Trójmiasto (ponad 1 mln mkw.).

Biura oddane w regionach w pierwszym kwartale 2024 roku

W pierwszym kwartale oddano do użytku obiekty o łącznej powierzchni 31,2 tys. mkw. To m.in. Quorum Office Park A we Wrocławiu (Cavatina Holding, 18,2 tys. mkw.) oraz Brain Park C w Krakowie (Echo Investment, 13 tys. m kw.).

Pod koniec marca na ośmiu głównych rynkach regionalnych do wynajęcia od zaraz było niespełna 1,2 mln mkw. powierzchni biurowej, co odpowiada współczynnikowi pustostanów na poziomie 17,8 proc. (wzrost: o 0,3 pkt proc., licząc kwartał do kwartału i o 1,9 pkt proc. w porównaniu z analogicznym okresem w 2023 roku). Najwyższy wskaźnik niewynajętej powierzchni odnotowano w Łodzi – 21,3 proc., a najniższy w Szczecinie – 5,5 proc.

Mniej umów najmu biur w regionach

W pierwszym kwartale 2024 roku wynajęto w regionach 140 tys. mkw. biur. To o 33 proc. mniej niż w ubiegłym roku i o niemal 17 proc. mniej niż kwartał wcześniej. Najwięcej biur wynajęto w Krakowie (44,1 tys. mkw.), Wrocławiu (25 tys. mkw.) i w Poznaniu (24,2 tys. mkw.).

W pierwszym kwartale 2024 roku nowe umowy i odnowienia obecnych kontraktów stanowiły po 47 proc. transakcji, Ekspansje objęły łącznie 5 proc., a transakcje najmu na potrzeby właścicieli budynków – 1 proc.