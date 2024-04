W biurowcu Skanska w Warszawie Business Link, operator elastycznych biur, oferuje najemcom niemal 2,9 tys. mkw. powierzchni do pracy. Znajdzie się na niej nawet 400 stanowisk.

Siłownia i nagrania

Każde pomieszczenie biurowe (z bezpośrednim dostępem do światła dziennego) ma wewnętrzne salki spotkań i tzw. strefy soft seating ze stolikami kawowym i fotelami. Najemcy mogą także korzystać z siłowni, do ich dyspozycji jest też stół do masażu oraz pomieszczenie do nagrywania podcastów i innych materiałów audio-wideo.

Za projekt wnętrz odpowiada warszawska pracownia Trzop Architekci.

Z dobrym adresem

Budynek Studio B powstał pomiędzy stacjami drugiej linii metra (rondo ONZ i rondem Daszyńskiego). W sąsiedztwie kompleksu jest sieć ścieżek rowerowych, są też stacje rowerów miejskich. Sam biurowiec oferuje ponad 163 miejsc dla jednośladów.

Kompleks Studio utworzą dwa budynki. Biurowiec B dostarczył na warszawski rynek 16,4 tys. mkw. powierzchni biurowej. Budynek ma certyfikat LEED Core & Shell na poziomie Platinum, ubiega się też o WELL Core & Shell na poziomie Gold i WELL Health-Safety Rating.