Booster Zabrze. Kompleks usługowo-logistyczny na starcie

Projekty w całej Polsce

To kolejna inwestycja LemonTree na polskim rynku. W ubiegłym roku firma oddała do użytku obiekty w Mysłowicach (51,5 tys. mkw.) i we Wrocławiu (11 tys. mkw.). Na Targówku w Warszawie powstaje park biznesowy (32 tys. mkw.), a przy lotnisku Chopina — budynek biurowo-laboratoryjny (24,6 tys. mkw.). W Mysłowicach firma buduje kolejny obiekt dla najemców z sektora nowych technologii (10 tys. mkw.).