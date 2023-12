Skyliner II ma generalnego wykonawcę

„Postkomuna właśnie wróciła do władzy w Polsce” – napisał w serwisie X były wicepremier Piotr Gliński, nawiązując do rocznic dwóch komunistycznych zbrodni (Grudnia ’70 oraz masakry w kopalni „Wujek”). To kolejna z serii wypowiedzi polityków PiS wskazujących, że partia ta nie przepracowała jeszcze tego, dlaczego utraciła władzę.