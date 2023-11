Budowa kompleksu biurowego Studio pomiędzy stacjami metra Rondo ONZ i Rondo Daszyńskiego, w sąsiedztwie Fabryki Norblina w Warszawie, rozpoczęła się w sierpniu 2021 roku. Firma Skanska ukończyła właśnie pierwszy etap inwestycji. Budynek Studio B dostał pozwolenie na użytkowanie.

Obiekt oferuje 20,5 tys. mkw. powierzchni (to niewiele mniej niż łączna podaż nowej powierzchni w trzech kwartałach 2023 roku, która wyniosła 20,3 tys. mkw. – według danych Cushman & Wakefield). Biura zostały wynajęte jeszcze przez uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

– Budowę Studia B rozpoczęliśmy w czasie pandemii, która mocno zmieniła rynek budowlany i model pracy biurowej – mówi cytowany w komunikacie Bartosz Dorsz, menedżer projektu w spółce biurowej Skanska w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. – Byliśmy jednak pewni, że dostarczymy budynek na czas. Wiedzieliśmy też, że szybko znajdzie swoich zwolenników. Nie pomyliliśmy się - dodaje. Najemcami Studia B są m.in. spółki z grupy Societe Generale, Unum Życie i Business Link.

Najemcy nowego biurowca mają do dyspozycji m.in. zielone tarasy i lobby w skandynawskim stylu. Skanska ubiega się o certyfikaty LEED Core & Shell na poziomie platinum, WELL Core & Shell na poziomie gold, WELL Health-Safety Rating, WiredSco-re, SmartScore oraz certyfikat „Obiekt bez barier”.