Swobodna SPOT. Nowe biura we Wrocławiu

– Projektując Swobodną SPOT, dużo uwagi poświęciliśmy na harmonijne wkomponowanie projektu w otaczającą tkankę miejską. Zależało nam na stworzeniu przyjaznego miejsca, które będzie dobrze służyć przyszłym pracownikom i najbliższej okolicy - mówi Krzysztof Pydo, architekt z pracowni Kuryłowicz & Associates. Dodaje, że zielony miejski pasaż jest inspirowany krajobrazem górskiego kanionu. Na dachach będą rekreacyjne tarasy.

Ekologiczne rozwiązania

Echo Investment zapowiada, że Swobodna SPOT będzie jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie zielonych budynków we Wrocławiu. Deweloper stawia też na ekologiczne rozwiązania – to np. wykorzystanie wody szarej do podlewania roślin. Obiekt będzie też wyposażony w technologię oczyszczania powietrza we wnętrzach.

Biurowce mają być certyfikowane w systemie BREEAM na poziomie Excellent. – Już na etapie budowy zadbamy o racjonalne gospodarowanie energią i wodą oraz monitoring odpadów – zapowiada deweloper. Na terenie inwestycji będą stacje do ładowania aut elektrycznych, stojaki i szatnie z prysznicami dla rowerzystów.

To ósma inwestycja biurowa Echo Investment we Wrocławiu. W stolicy Dolnego Śląska deweloper wybudował ponad 150 tys. mkw. biur.