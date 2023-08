Biura. Na fali renegocjacje umów

- Część najemców decyduje się na zmniejszenie powierzchni najmu w porównaniu z umowami zawieranymi przed pandemią. Ci, którzy decydują na taki ruch, zazwyczaj redukują powierzchnię o średnio 20-30 proc. – mówi Piotr Kamiński z JLL. - Większość chce mieć jednak możliwość optymalizacji powierzchni, zakładając różne warianty rozwoju firmy w najbliższych latach. W efekcie elastyczność w zakresie zwiększenia bądź redukcji powierzchni jest kluczowym zapisem umów najmu.

W drugim kwartale czynsze za najlepsze powierzchnie biurowe wynosiły od 18 do 26 euro za mkw. biur w strefach centralnych, a poza nimi – od 11 do 17 euro. Stawki są porównywalne do tych z pierwszego kwartału.

Mała nowa podaż



Jak podkreślają analitycy JLL, wśród największych transakcji odnotowanych od stycznia do czerwca dominowały renegocjacje umów. To m.in. 8,8 tys. mkw. dla Accenture w Proximo II, 7,1 tys. mkw. dla Lionbridge w Taifunie, 6 tys. mkw. wynajęte przez firmę z sektora usług profesjonalnych w Warsaw Spire oraz 5,3 tys. mkw, wynajęte przez klienta z sektora IT w budynku Horizon.

- Na warszawski rynek biurowy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy dostarczono jedynie 18,7 tys. mkw., z czego 11 tys. mkw. w kompleksie The Park. Wszystkie nowe obiekty są zlokalizowane poza centrum miasta. Nowa podaż planowana na drugą połowę roku jest szacowana na 53 tys. mkw. – podaje JLL.

- Największe inwestycje przewidziane do ukończenia do końca roku to Lakeside (22, 7 tys. mkw. Mokotów) i pierwsza faza kompleksu Studio (16,3 tys. mkw. centrum). Łącznie w całym 2023 r. zasoby biurowe stolicy wzrosną o ok. 72 tys. mkw. Trochę lepszy wynik będzie notowany w 2024 r., kiedy to nowo ukończona podaż (z uwzględnieniem budynków do renowacji) wyniesie 115 tys. mkw. – wskazuje Mateusz Polkowski z JLL. Więcej nowej powierzchni może trafić na rynek dopiero w 2025 r.