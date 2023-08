Biura. Duży ruch na rynku we Wrocławiu

- Pierwsza połowa 2023 roku na wrocławskim rynku biur przyniosła największą wśród głównych miast regionalnych aktywność najemców, a także deweloperów, którzy budowali prawie 151 tys. mkw. powierzchni biurowej – podaje firma doradcza Knight Frank.

Drugie miejsce utrzymane

W II kwartale roku rynek biurowy we Wrocławiu powiększył się o 11,7 tys. mkw. powierzchni (Brama Oławska, Tower Inwestycje). - Od stycznia do czerwca deweloperzy dostarczyli niemal 32,6 tys. mkw. biur, co stanowi ponad 28 proc. powierzchni oddanej do użytku we wszystkich miastach regionalnych – wskazują analitycy Knight Frank.

Zasoby biur w stolicy Dolnego Śląska na koniec czerwca to ponad 1,31 mln mkw., co pozwoliło zachować miastu drugie miejsce pod względem wielkości rynku biur wśród regionów.

- We Wrocławiu odnotowano najwyższy wynik, jeśli chodzi powierzchnię biurową w budowie na rynkach regionalnych. Na koniec II kwartału powstawało tu 151 tys. mkw. biur – wskazuje cytowana w komunikacie Anna Patrzyk-Sperzyńska, dyrektor w firmie Knight Frank. - Zakładając, że deweloperom uda się dotrzymać terminów, 60 proc. tej powierzchni trafi na rynek jeszcze w tym roku. Oddanie kolejnych obiektów do użytku zaplanowano na 2024 rok.