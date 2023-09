Od września CitySpace MidPoint przy ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu oferuje już 615 stanowisk do pracy na 4,2 tys. mkw. elastycznej powierzchni. Klienci mają do wyboru miejsce w 80 prywatnych biurach, odpowiednich dla zespołów od dwóch do 24 osób lub przy współdzielonych biurkach w strefie coworkingowej.

Zarządzana przez operatora powierzchnia flex oferuje także 11 zróżnicowanych, w pełni wyposażonych sal spotkań i miejsca do pracy cichej. Do dyspozycji najemców są też kuchnie oraz strefa relaksu, gdzie można skorzystać z gabinetu masażu, konsoli do gier czy zagrać w piłkarzyki.

– Duże zainteresowanie kolejnych firm sprawiły, że zdecydowaliśmy się na rozbudowę oferty we Wrocławiu. Nasze biura są dostosowane do potrzeb różnych klientów: od freelancerów, start-upów przez rozproszone zespoły projektowe aż po korporacje – mówi cytowana w komunikacie Lisa Zettlin, dyrektor zarządzająca CitySpace.

CitySpace to należący do grupy Echo Investment operatorów biur elastycznych w Polsce. Powierzchnie flex oferuje w 13 lokalizacjach w sześciu miastach: w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach, Łodzi i Gdańsku. W całym kraju CitySpace ma ok. 4 tys. miejsc do pracy na łącznej powierzchni niemal 29 tys. mkw.