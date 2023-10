Jak długo biuro czeka na najemcę

Nowe obiekty

Eksperci REDD zwracają uwagę na malejącą liczbę inwestycji biurowych. - W Warszawie powstaje 220 tys. mkw. biur, a na rynkach regionalnych niemal 450 tys. mkw. – wskazują. – Realizowane inwestycje to m.in. The Bridge i Vibe Ghelamco w Warszawie, Quorum Cavatina we Wrocławiu, Andersia Silver w Poznaniu i kompleks The Park w Krakowie (White Star). Ostatnio ruszyły nowe inwestycje, takie jak The Form na warszawskiej Woli, Towarowa 22 w Warszawie prowadzone przez Echo Investment czy Grundmann Office Park w Katowicach.