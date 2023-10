Biura w Warszawie. Nowych inwestycji o połowę mniej

CBRE podaje, że w trzecim kwartale roku wynajęto w stolicy 174 tys. mkw. biur. To więcej niż w dwóch pierwszych kwartałach. - Wśród największych umów są m.in. wynajem 7 tys. mkw. przez ING Hub i renegocjacja Evalon w Europleksie, obejmująca 5 tys. mkw. Łącznie od stycznia do końca września popyt przełożył się na najem 496,6 tys. mkw., do czego przyczyniły się przede wszystkim organizacje z sektora usług dla biznesu, które wynajęły łącznie 44,5 tys. mkw. oraz przetwórstwo i energetyka (35,6 tys. mkw.) – podaje firma.

Z danych wynika, że poziom pustostanów w stolicy spadł o 0,8 pkt proc., do poziomu 10,6 proc. W centrum dostępne jest 250 tys. mkw. (9,1 proc.), natomiast w lokalizacjach poza nim 406 tys. mkw. (11,8 proc.).

Ostrożni inwestorzy

W sumie rynek biur w stolicy to już 6,2 mln mkw. - W budowie jest 240 tys. mkw. powierzchni. Ale zarówno w tym roku, jak i w kolejnym, do użytku będzie oddawanych po ok. 50-70 tys. mkw. biur – wskazują analitycy CBRE. - Od początku tego roku na rynku pojawiły się cztery nowe obiekty o łącznej powierzchni 20,2 tys. mkw.

Katarzyna Gajewska przewiduje, że zauważalne odbicie podaży będzie widoczne w latach 2025 - 2026 roku. – Wciąż nie będą to jednak poziomy, do których przyzwyczaił nas rynek w ostatniej dekadzie – zaznacza dyrektor. - Co roku będzie przybywać po ok. 120-150 tys. mkw., czyli połowa tego, czego doświadczała Warszawa w ostatnim dziesięcioleciu - podsumowuje Katarzyna Gajewska.