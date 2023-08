Łódź czeka na nowe biura

- W pierwszej połowie roku łódzki rynek biurowy powiększył się o jeden niewielki obiekt. Deweloperzy są jednak aktywni, co przełoży się na zdecydowanie większą podaż nowoczesnej powierzchni biurowej w 2024 roku – mówią analitycy firmy doradczej Knight Frank.

Rosną nowe siedziby

Całkowite zasoby biurowe w Łodzi pod koniec czerwca br. przekroczyły 635,4 tys. mkw. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy nie zmieniły się znacząco. - Od początku roku do użytku oddano zaledwie jeden budynek biurowy. To część kompleksu Fuzja (1,9 tys. mkw., Echo Investment), co stanowiło niecałe 2 proc. całkowitej nowej powierzchni w miastach regionalnych – podaje Knight Frank.

- Na koniec czerwca tego roku w budowie w Łodzi było ponad 42 tys. mkw. powierzchni biurowej, która zasili rynek w kolejnych dwóch latach. Według harmonogramów deweloperów ponad 40 tys. mkw. ma być gotowe w 2024 roku – wskazuje cytowana w komunikacie Katarzyna Bojar, konsultant w dziale badań rynku w Knight Frank.

Dodaje, że największe powstające obiekty to Widzewska Manufaktura (32 tys. mkw., Cavatina Holding) i kolejny etap kompleksu Fuzja (8,3 tys. mkw., Echo Investment).