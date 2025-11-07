Te spotkania były dla pani inspirujące?

Bardzo. Ich uczestniczki często zwracały się do mnie bezpośrednio. Opowiadały mi historie ze swojego życia. Mówiły o traumie, którą przeżywały w domach, ale i o tym, jak były traktowane przez lekarzy czy podczas rozmów na policji. I te rozmowy z nimi dodały mi dużo siły. Poczułam, że zagram Gośkę w ich imieniu i że dostałam od nich na to jakiś rodzaj przyzwolenia. Przypominałam sobie o tym na planie, podczas kręcenia najtrudniejszych scen.

W filmie znalazła się też sekwencja, w której do mieszkania bohaterów przyjeżdżają policjanci i biorą stronę mężczyzny.

Takie interwencje są często dla kobiet bardzo trudne. Zdarza się, że są one przez funkcjonariuszy upokarzane, że ich zeznania bywają wyśmiewane. Mam wrażenie, że wynika to często z braku edukacji. Bardzo niewielu policjantów przechodzi jakiekolwiek szkolenia na temat przemocy domowej. Nie wiedzą więc, jak się zachowywać w czasie interwencji. Słyszałam wiele podobnych historii, żadna nie kończyła się happy endem. Ratunkiem dla kobiet stają się głównie ośrodki pomocowe różnego rodzaju. Są one niedofinansowane, borykają się z brakiem pieniędzy i możliwości realnej pomocy, ale można tam spotkać wykwalifikowanych, ofiarnych ludzi, którzy robią, co mogą, by krzywdzonym kobietom podać rękę.

Wojciech Smarzowski pokazuje dwie drogi: w pierwszej kobieta idzie na dno, w drugiej szuka pomocy. Kręciliście te wątki osobno czy na planie przeplatały się ze sobą?

Nie mieliśmy produkcyjnych możliwości rozdzielenia tych opowieści, ale ja czułam się trochę tak, jakbym grała dwie postacie. Choć to były oczywiście dwie różne drogi mojej bohaterki – ciemna i jaśniejsza. I wie pani? W czasie spotkań z publicznością, jakie mieliśmy po pierwszych pokazach filmu okazało się, że niektórzy widzowie tej jasności w ogóle nie dostrzegają. Odbierają tylko mroczne zakończenie. To ciekawe, bo naprawdę pracowaliśmy nad tym, by zostawić choć trochę nadziei, że można się z takiej matni wyrwać.

Smarzowski mówi, że do „Domu dobrego” szukał aktorów, którzy „udźwigną ten temat jako ludzie”. I ma pani wspaniałego partnera – Tomasza Schuchardta.

Wiem, że Wojtek szukał dla mnie empatycznego partnera, przy którym poczuję się bezpiecznie. Kogoś, kto będzie dla mnie wsparciem. Zwłaszcza, że nie jestem jeszcze aktorką bardzo doświadczoną. Z Tomkiem poznaliśmy się wcześniej, na planie innego filmu Wojtka Smarzowskiego „Wesele”. Ja cenię go „od zawsze”. I jestem szczęśliwa, że zagrał Grześka, bo czułam się przy nim absolutnie bezpieczna. Na planie okazał się partnerem idealnym.