Więcej biur w Poznaniu

Od wynagrodzenia wypłaconego po ustaniu zatrudnienia nalicza się wpłaty do PPK

Pracodawca oblicza i pobiera wpłaty do PPK od każdego wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK, chyba że uczestnik złożył deklarację o rezygnacji. Dotyczy to także wynagrodzenia wypłaconego po ustaniu zatrudnienia. Po zakończeniu stosunku pracy nie można już jednak „zapisać” pracownika do PPK.