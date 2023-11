Kolejna wieża biurowa w Warszawie. 27 pięter na Woli

– Ostatnie lata były dużym sprawdzianem dla rynku biur. Nieruchomości premium w świetnie skomunikowanych, tętniących życiem miejscach, stworzone z zastosowaniem standardów ESG, zdały ten test bardzo dobrze – mówi cytowana w komunikacie Katarzyna Zawodna-Bijoch, prezeska spółki biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej.

Przypomina, że pierwszy budynek kompleksu został w pełni wynajęty jeszcze przed oddaniem biur do użytkowania.

- Analizujemy sytuację na rynku. Jestem przekonana, że to dobry czas, by wykorzystać siłę finansową firmy i rozpocząć kolejny etap inwestycji – uważa Katarzyna Zawodna-Bijoch. - Rynek jest gotowy na kolejny obiekt premium.

Dodaje, że Studio A zaoferuje i miejsca do pracy zespołowej i spotkań, i ciche sale do pracy w skupieniu. Najemcy będą mogli korzystać z platformy Connected by Skanska, która pozwala na wygodne, bezdotykowe poruszanie się po biurze.

– Studio A to nie tylko biura, ale i miejsca do odpoczynku. Na siódmym i dwudziestym drugim piętrze znajdą zielone tarasy. Na dole tworzymy otwarty plac, z małą architekturą, ogrodami deszczowymi i zbiornikami retencyjnymi, ułatwiającymi gromadzenie wody. Dodajmy do tego całoroczną roślinność, która pozwoli na redukcję efektu miejskiej wyspy ciepła. Plac jest punktem łączącym Studio z sąsiednią Fabryką Norblina – mówi Bartosz Dorsz, menedżer projektu w spółce biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej.