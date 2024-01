Krakowski Brain Park na mecie

Brain Park tworzą trzy biurowce o łącznej powierzchni 43 tys. mkw. Budynki zaprojektowała pracownia Baumschlager Eberle Architekci Kraków.

Ekologiczne rozwiązania

Dwa pierwsze biurowce o powierzchni 30 tys. mkw. na przyjęcie najemców były gotowe w listopadzie 2022 roku. Oddany właśnie do użytku trzeci biurowiec o wysokości ponad 40 metrów to kolejne 13 tys. mkw.

Kompleks oferuje także 10 tys. mkw. terenów zielonych, 485 miejsc parkingowych, 300 miejsc dla rowerów, stacje do ładowania aut i hulajnóg elektrycznych oraz szatnie z prysznicami. Jest też miejsce do gry w tenisa stołowego, stoły do gry w szachy, huśtawki.

Brain Park jest częściowo zasilany zieloną energią wyprodukowaną ze źródeł odnawialnych. W budynkach zastosowano systemy oszczędzające energię i wodę.