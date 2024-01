Biura L’UNI (od francuskiego „L’Université”) powstały w budynku dawnego wydziału Farmacji Akademii Medycznej. Do obiektu wprowadzają się elastyczne powierzchnie do pracy. Będą działać pod marką Labo. Do dyspozycji będzie ponad 90 stanowisk (coworki, hot deski, biura serwisowane). Są też sale konferencyjne, powierzchnia eventowa, a także podcast room.

- To miejsce dla przedsiębiorców, freelancerów, kreatywnych umysłów – mówią przedstawiciele Labo. Jak dodają, rynek biur idzie w kierunku elastycznych rozwiązań. - Na rynek pracy wchodzi nowe pokolenie, przybywa startup’ów - mówią. - Elastyczne biura pozwalają zwiększyć kontrolę nad ilością zajmowanej powierzchni. Sprzyjają także nawiązywaniu kontaktów biznesowych, wymianie wiedzy i informacji.

- Naszym celem było stworzenie nie tylko funkcjonalnej i nowoczesnej przestrzeni do pracy, ale także miejsca, w którym będziemy rozwijać społeczność, budować atmosferę wymiany doświadczeń – mówi cytowana w komunikacie Marta Czerny z firmy Labo.