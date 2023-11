Varso Tower z certyfikatem WELL Gold

Varso Tower, najwyższy wieżowiec w Unii Europejskiej, to część wielofunkcyjnego kompleksu zrealizowanego w samym sercu Warszawy przez HB Reavis.

Powietrze i woda

Kompleks Varso tworzą biura, hotel, restauracje, kawiarnie, klub fitness i przychodnia. Odznaczony certyfikatem biurowiec Varso Tower oferuje 70 tys. mkw. powierzchni. Budynek zaprojektowali architekci pracowni Foster + Partners.

- WELL to standard certyfikacji opracowany przez International WELL Building Institute. Bierze pod uwagę ponad sto parametrów budynku, które mają wpływ na zdrowie i samopoczucie fizyczne oraz psychiczne ludzi – tłumaczą przedstawiciele dewelopera. - Badane są kwestie związane z dostępem do świeżego powietrza, jakością wody, oświetlenia, akustyki, komfortem termicznym, bezpieczeństwem sanitarnym. Audytorzy weryfikują projekt, dokumentację i rzeczywiste działanie budynku.

Naturalne światło