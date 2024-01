Biura. Co jest do wzięcia w regionach

Zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na ośmiu głównych rynkach regionalnych (Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań, Łódź, Lublin, Szczecin) pod koniec czwartego kwartału 2023 roku przekroczyły 6,6 mln mkw.

Więcej pustostanów

Jak podaje Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK), największe po Warszawie rynki biurowe w Polsce to Kraków (ponad 1,8 mln mkw.), Wrocław (ponad 1,3 mln mkw.) i Trójmiasto (ponad 1 mln mkw. powierzchni biurowej).

W IV kwartale 2023 roku w regionach oddano do użytku obiekty o łącznej powierzchni 44,7 tys. mkw. - Wśród największych zrealizowanych projektów są: Mogilska 35 Office (Warimpex, 11,9 tys. mkw.) i The Park Kraków II (White Star Real Estate, 11,7 tys. mkw.) – oba w Krakowie oraz nowa siedziba firmy Tetos (Tetos, 10,8 tys. mkw.) w Poznaniu.

Pod koniec grudnia 2023 roku na ośmiu głównych rynkach regionalnych do wynajęcia od zaraz było ponad 1,1 mln mkw. powierzchni biurowej. – Odpowiada to współczynnikowi pustostanów na poziomie 17,5 proc. – wskazuje PINK. – To więcej o 0,2 pkt proc. niż kwartał wcześniej i o 2,2 pkt więcej niż w analogicznym okresie 2022 roku.