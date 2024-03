Elastyczne biura. Loftmill debiutuje w Katowicach

Działalność w katowickim biurowcu .KTW I Loftmill, marka należąca do firmy Rise.pl, rozpoczął w marcu tego roku. Operator oferuje biura serwisowane i powierzchnie coworkingowe. Do dyspozycji firm, na powierzchni 1,1 tys. mkw., jest ponad 120 stanowisk do pracy w różnej konfiguracji. Biura są w pełni umeblowane.

Dla start-upów i freelancerów

Pracownicy biur coworkingowych w katowickim kompleksie mogą korzystać m.in. z sal konferencyjnych, kuchni i strefy wypoczynku z bilardem. Mają też obsługę recepcyjną.

– Dzięki biurom serwisowanym i powierzchniom coworkingowym najemcy nie muszą podpisywać wieloletnich umów najmu, a w dodatku mogą elastycznie dostosowywać powierzchnię biura do bieżącego zapotrzebowania na przestrzeń pracy – mówi cytowany w komunikacie Piotr Augustyn, prezes zarządu firmy Rise.pl, do której należy marka Loftmill. Jak dodaje, elastyczne biura są alternatywą dla tradycyjnych powierzchni. Są adresowane m.in. do start-upów, freelancerów i sektora MMŚP.

Najem biur na krótko

Elastyczne biura można wynajmować na krótki czas.