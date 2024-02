W kwietniu 2024 r. w budynku C kompleksu Warsaw Spire otworzy się przestrzeń coworkingowa sieci biur serwisowanych The Shire. Działający w segmencie premium operator zajmie ponad 1,5 tys. mkw.

– Lokalizacja w Warsaw Spire jest kluczowym punktem na mapie rozwoju naszych inwestycji przewidywanych w latach 2024-2025. To również strategiczny krok w zaplanowanej ekspansji w Warszawie – skomentował Rafał Pisklewicz, partner zarządzający w The Shire.

– Biura coworkingowe to biznes, który odpowiada na aktualne trendy dotyczące sposobu i modelu pracy. Jednak na konkurencyjnym rynku trzeba się także wyróżnić, utrzymać jakość i standardy ESG odnośnie do lokalizacji, udogodnień w budynku i wygody najemcy, która w przypadku zarówno CA Immo, jak i The Shire, jest priorytetem – skomentował Dawid Wątorski, senior leasing manager w CA Immo, firmie będącej właścicielem budynku Warsaw Spire C.

Od końca ub.r. powierzchnie elastyczne The Shire są dostępne w warszawskim budynku Małachowski Square. - Naszym celem jest rozwijanie sieci także w największych miastach regionalnych. W najbliższej przyszłości zamierzamy uruchomić powierzchnie we Wrocławiu i w Poznaniu – zapowiedział Pisklewicz.

The Shire należy do polskiej spółki Devonshire Investment Group.