Biura. Elastycznie na Domaniewskiej

Domaniewska 45 to kameralny biurowiec klasy A na warszawskim Mokotowie. Do budynku wchodzą teraz elastyczne biura. Flexy zajmą całe trzecie piętro. To ok. 1,4 tys. mkw. powierzchni. Za projekt opowiada pracownia R’house Architects.

Dla mniejszych i większych zespołów

- Oprócz umeblowanego biura najemcy mają do dyspozycji strefy wspólne o różnym przeznaczeniu. To kuchnia z jadalnią, salki do spotkań, budki i wnęki do rozmów telefonicznych, strefa chillout z kanapami i fotelami oraz punkt z kawą – mówią przedstawiciele firmy doradczej BNM, która reprezentuje właściciela nieruchomości w transakcjach najmu.

Oferowane gabinety można łączyć, tworząc większe powierzchnie, na których może się znaleźć maksymalnie 100 stanowisk pracy.

Opcja premium to większe moduły biurowe, które składają się z przestrzeni do pracy typu open space, mniejszego gabinetu, salki spotkań i aneksu kuchennego. Są przeznaczone dla zespołów liczących od 14 do 20 osób.