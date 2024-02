Centrum Janki otwiera się na coworki

Centrum Janki, największe centrum regionalne na Mazowszu, oferuje ponad 84,7 tys. mkw. powierzchni handlowej. Działa tam ok. 150 sklepów i punktów usługowych.

Właścicielem centrum handlowego jest Cromwell Property Group Poland, a zarządcą - Apsys Polska.

Obiekt idzie w kierunku wielofunkcyjności. W grudniu 2023 roku w centrum została otwarta strefa coworkingowa Przestrzeń dla Biznesu. – Od czasu pandemii praca biurowa przeszła duże zmiany. Dziś pracownicy mogą swobodniej korzystać z pracy hybrydowej i płynnego przemieszczania się między różnymi przestrzeniami nie tylko w biurze, ale także poza nim – mówi cytowana w komunikacie Marta Grabska z Cromwell Property Group. - Połączenie w jednym miejscu strefy do kreatywnej pracy grupowej, przestrzeni pracy indywidualnej, miejsca do odpoczynku i regeneracji to dziś naturalne wymogi nowoczesnego biura.

Zdaniem Marty Grabskiej ważną rolę odgrywa także bliskość sklepów, kawiarni, restauracji, punktów usługowych, rozrywki i zieleni.

Strefa coworkingowa w Centrum Janki zajmuje 150 mkw. Stanowisko do pracy zespołowej obejmuje m.in. wysoki stół, przy którym może pracować sześć – osiem osób. - Dla tych, którzy do pracy potrzebują ciszy i skupienia, zostały przygotowane pojedyncze stoliki i biurka wyposażone w osłony akustyczne – mówią przedstawiciele właściciela centrum. Jest też budka do rozmów telefonicznych, miejsce do przyjmowania gości i strefa do relaksu.