Adres przy placu Europejskim to dla The Shire – Beyond Coworking druga lokalizacja w Warszawie. Od grudnia 2023 r. biura tej firmy działają w budynku Małachowski Square. W najbliższej przyszłości spółka chce zaoferować elastyczne powierzchnie we Wrocławiu, Poznaniu i Krakowie.

Miejsca do pracy i do wypoczynku

W Warsaw Spire C elastyczne biura The Shire są dostępne na piątym piętrze. 40 proc. z 1,5 tys. mkw. powierzchni wynajęto jeszcze przed otwarciem. W warszawskim biurowcu najemcy mają do dyspozycji otwartą przestrzeń integracji i wypoczynku z miejscami do pracy, sale spotkań i salki konferencyjne wyposażone w system wideokonferencji. Są też pokoje do pracy indywidualnej i przestrzenie wspólne. Można korzystać z budek telefonicznych. Jest też recepcja.

- Najemcy mogą również korzystać z infrastruktury, którą zapewnia Warsaw Spire: całodobowej ochrony, uchylnych okien, sterowanej klimatyzacji w pokojach, szatni i pryszniców, parkingu podziemnego i rowerowego – mówią przedstawiciele The Shire.

Elastyczne umowy najmu

Firma oferuje najemcom elastyczne umowy najmu. The Shire, we współpracy ze SpaceOs, uruchamia też aplikację, która ułatwi korzystanie z biur.

Właścicielem budynku Warsaw Spire C jest firma CA Immo.