Restauracja, fitness, ogród. Czego Polak szuka w biurowcu

- Wobec niedostępności powierzchni w centrach handlowych, najemcy poszukują̨ innych lokalizacji, a ich uwaga w naturalny sposób kieruje się w stronę lokali w budynkach biurowych i mieszkalnych – mówi Ewelina Staruch, analityk rynku handlowego w Cushman & Wakefield.

Czego Polak szuka w biurowcu

Firma zbadała też, co przyciąga Polaków do pracy w biurze. 45 proc. respondentów korzysta ze stref gastronomicznych w biurowcu przynajmniej raz w miesiącu, jedna trzecia wskazała też ofertę usługową, a niemal 30 proc. kluby fitness. Pracownicy często też korzystają ze stref relaksu, jak np. ogródki.

Potwierdza to wyniki wcześniejszej ankiety Cushman & Wakefield przeprowadzonej w 2022 roku wśród zarządców biur. Jako najważniejszą usługę wskazali oni wtedy restaurację/kantynę (67 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się: bankomat (43 proc.), sklep spożywczy (30 proc.), kawiarnia (21 proc.) i paczkomaty (19 proc.).

- Wszystkie te wybory wskazują kierunek, w jakim powinni podążać właściciele obiektów biurowych, aby uzyskać przewagę konkurencyjną i stworzyć tętniący życiem obiekt pełen najemców — mówi Ewa Derlatka-Chilewicz z Cushman & Wakefield.

Lokale handlowe do wynajęcia w biurowcach od ręki

Na najemców w warszawskich biurowcach czeka 257 lokali handlowo-usługowych o łącznej powierzchni 53 tys. mkw., czyli 18,2 proc. Dla porównania, w centrach i parkach handlowych wskaźnik pustostanów wynosi 9,3 proc.

- Najwięcej niewynajętej powierzchni handlowo-usługowej znajduje się w najnowszych budynkach biurowych, oddanych do użytku w latach 2020-2024. Aż 157 dostępnych lokali oferuje powierzchnię od 100 do 500 mkw., co ogranicza wachlarz potencjalnych najemców – mówią autorzy raportu.