Oferta superbiur w Warszawie maleje. Co jest do wzięcia od ręki?

Jak podaje CBRE, w czwartym kwartale 2023 roku podpisano umowy na wynajem 255 tys. mkw. biur, podczas gdy wcześniej wynajmowano w ciągu kwartału po ok. 150- 170 tys. mkw. W całym roku oddano do użytku 61,2 tys. mkw. powierzchni biurowej, z czego 87 proc. wynajęto już pod koniec grudnia. A to, jak podkreślają analitycy CBRE, w poprzednich latach się nie zdarzało. - Miniony rok był także pierwszym, w którym odnotowano spadek podaży biur, co wynikało m.in. z modernizacji i przebudów obiektów – tłumaczą analitycy.

Modernizacje i adaptacje

– Dostępność nowoczesnej przestrzeni biurowej w stolicy, zwłaszcza w centrum miasta, szybko maleje – mówi cytowana w komunikacie Katarzyna Gajewska, dyrektor w dziale badań i analiz rynku w CBRE. – Wynika to kilku czynników. Po pierwsze, aktywność najemców jest wciąż relatywnie duża, co oznacza duży popyt na biura w mieście. Wyraźny spadek pustostanów odnotowaliśmy przede wszystkim w ścisłym centrum. Po drugie, rynek biurowy w Warszawie jest coraz bardziej dojrzały. Starsze nieruchomości są stopniowo wyłączane z użytkowania. Są albo modernizowane, albo adaptowane do innych funkcji – dodaje.

Dyrektor Gajewska zauważa, że aktywność deweloperów w ostatnim czasie nieco wzrosła. Ale, jak dodaje, firmy nie nadążają za potrzebami najemców. - W efekcie w 2023 roku po raz pierwszy odnotowano spadek całkowitej podaży biurowej w mieście. Wyniósł 0,6 proc. – wskazuje ekspertka.

Zasoby biur w Warszawie to ponad 6,2 mln mkw. W całym 2023 roku oddano do użytku 61,2 tys. mkw. powierzchni (w czterech budynkach), z czego 87 proc. miało najemców już w grudniu. - Nie zrekompensowało to 63 tys. mkw. powierzchni budynków wykluczanych z podaży ze względu na modernizacje, przebudowy czy konwersje – zaznaczają eksperci CBRE. - Wśród nich są m.in. Warta, HOL1, Grójecka 5.