Biura rosną w regionach. Najwyższe stawki w Krakowie

Dorota Gruchała prognozuje, że czynsze za biura w najlepszych biurowcach w ciągu następnych dwóch lat mogą wzrosnąć nawet o kilkanaście procent, co jest podyktowane m.in. rosnącymi cenami wykończenia powierzchni. Spadki czynszów mogą objąć biura w starszych budynkach klasy B i tych poza centrum miasta.

Dominują renegocjacje

JLL wskazuje, że na popularności zyskują renegocjacje umów. Wynika to m.in. z bardzo wysokich kosztów aranżacji nowej powierzchni w stanie surowym. - Najemcy często rewidują obecne i przyszłe zapotrzebowanie na biura, co przejawia się w poszukiwaniu zmniejszonych modułów lub utrzymania dotychczasowych powierzchni, nawet przy założeniu intensywnych planów rozwoju firm – tłumaczą analitycy. - Ma to potwierdzenie w rosnącym wskaźniku pustostanów, który do końca III kwartału 2023 r. osiągnął poziom 17,3 proc. (wobec 15,3 proc. na koniec 2022 r.). Według JLL wskaźnik pustostanów na ośmiu kluczowych rynkach biurowych zbliży się pod koniec tego roku do 18 proc.

- Warto podkreślić, że podane wskaźniki nie obejmują ofert podnajmu, a na koniec III kw. oferta ta obejmowała niemal 170 tys. mkw., z czego ok. 63 tys. mkw. dotyczyło wyłącznie Krakowa – wskazują analitycy JLL. - Dla porównania firmy w Warszawie oferują niewiele więcej powierzchni na podnajem niż w Krakowie.

- Potwierdza to fakt, że najemcy z sektora usług dla biznesu (SSC/BPO), którzy są głównymi najemcami biur w regionach, stosują pracę hybrydową z większą liczbą dni pracy w domu niż w biurze – wskazuje Mateusz Polkowski z JLL. – W wielu korporacjach będzie się to jednak zmieniać. Strategie firm zakładają przyciągnięcie pracowników do biur – zaznacza.

Zauważa, że w nowo ukończonych budynkach z lat 2020-2023 odsetek niewynajętej powierzchni jest relatywnie wysoki – na koniec września było to średnio 27 proc. - Na obniżenie współczynnika pustostanów w regionach oraz na zaabsorbowanie dostępnej powierzchni musimy jednak poczekać nawet dwa-dwa i pół roku – zauważa Mateusz Polkowski. - Oczywiście są rynki, na których sytuacja wygląda trochę lepiej. Chodzi o Trójmiasto i Poznań.