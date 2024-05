Najpierw jej skargę uwzględnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Co prawda zgodził się z urzędnikami, że proces likwidacji spółki nie powoduje automatycznego uznania, iż nieruchomości w posiadaniu takiego przedsiębiorcy, nie są związane z prowadzeniem działalności.

Jednak zdaniem WSA w spornej sprawie posiadane przez skarżącą nieruchomości przestały być wykorzystywane w jej działalności w skutek likwidacji. Nieruchomości te przestały być funkcjonalnie powiązane z przedsiębiorstwem prowadzonym przez spółkę i nie mogą być nawet potencjalnie wykorzystane do prowadzenia obecnej bądź przyszłej działalności gospodarczej.

Ostatecznie wygraną spółki przypieczętował NSA. Niemniej podkreślił na wstępie, że w sporze chodzi o interpretację indywidualną, w przypadku, której stan faktyczny podany we wniosku o jej wydanie wiąże organ i nie prowadzi się postępowania dowodowego. To na jego podstawie wydawana jest interpretacja i dopiero, gdyby okazało się, że jest on inny podatnik nie ma ochrony. Spółka wskazała, że nie prowadzi już żadnej działalności związanej z poprzednią jej aktywnością. W związku z likwidacją zajmuje się jedynie na uregulowaniu zobowiązań, zbyciu majątku i doprowadzeniu do wykreśleniu z KRS.

NSA zgodził się, że w przypadku spółki należy odwołać się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego 24 lutego 2021 r. (SK 39/19) który odnosi się do tego kiedy samo posiadanie nieruchomości przez przedsiębiorcę nie przesądza o opodatkowaniu ich podwyższonymi stawkami.

Czytaj więcej Podatki Podatek od nieruchomości a przedsiębiorcy - wyrok Trybunału Konstytucyjnego Sam fakt posiadania gruntów, budynków lub budowli przez przedsiębiorcę nie może automatycznie przesądzać o ich związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na potrzeby podatku od nieruchomości.

NSA nie miał wątpliwości, że spółka nadal była przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów podatkowych. Ale zakres jej działalności i jej cel powoduje, iż posiadane przez nią nieruchomości nie są i nie mogą być uznane za związane z dotychczasową działalnością.