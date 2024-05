Jarosław Kaczyński o klimacie: Temperatura była o 13 stopni wyższa i przyroda kwitła

- Dziesiątki milionów lat temu temperatura była o 13 stopni wyższa, a mimo wszystko przyroda kwitła - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Ten klimatyzm jest już czymś w rodzaju religii. A tego rodzaju rewolucyjne religie mają tendencje do tego, by się radykalizować - dodał.

Samochody elektryczne, które się „ładnie palą”

Poruszył on również temat przechodzenia z samochodów spalinowych na auta elektryczne. - Można jeździć samochodem elektrycznym, który się bardzo ładnie pali, intensywnie. To też proszę państwa może. I pewnie tych ludzi będzie coraz więcej. Ale to nie może być przymus. Naprawdę twierdzenie, że Europa że Unia Europejska może wpłynąć na zmiany klimatyczne na świecie to jest absurd podniesiony do nie wiadomo której potęgi - grzmiał Kaczyński.

Odnośnie zmian w klimacie powoływał się na naukowca, którego nie wymienił nazwiska, a który miał twierdzić, że obecne działania człowieka względem klimatu to "zapalenie zapałki na wielkiej hali sportowej".- I ja nie wiem czy on tu jest precyzyjny. Jest mnóstwo dowodów, że mamy do czynienia z sytuacją, aby zmienił się układ finansowy na świecie, na korzyść pewnych sfer tych najbardziej wpływowych - konkludował Kaczyński.

Spisek wpływowych grup oraz szkodliwe dla klimatu narodziny dzieci

- Można sobie tego rodzaju przedsięwzięcie wyobrazić. Możemy sobie wyobrazić Europę bez rolnictwa i produkcję rolną przysyłaną z Ameryki Łacińskiej, a z drugiej strony płyną produkty przemysłowe. Można wyobrazić sobie tego rodzaju rozwiązania. Ja nie twierdzę że one są już wprowadzone dzisiaj - oceniał Kaczyński.