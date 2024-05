Hiszpania odwoła ambasadora w Argentynie? Javier Milei obraził żonę Pedro Sáncheza

Czytaj więcej Polityka Hiszpania wstrzymała oddech. Czy Pedro Sanchez zrezygnuje z polityki? W poniedziałek premier Pedro Sanchez ogłosi, czy z powodu zarzutów korupcyjnych przeciw swojej żonie odchodzi z polityki. Jeden ze scenariuszy zakłada, że mógłby zostać nowym przewodniczącym Rady Europejskiej.

Dochodzenie zostało uznane przez sąd za tajne. Media cyfrowe El Confidencial ujawniły, jednak że śledczy badali powiązania Gómeza z kilkoma prywatnymi firmami, które ostatecznie otrzymały fundusze i zamówienia publiczne od rządu.

Prezydent Argentyny w swoim przemówieniu nawiązał do roli, jaką powinno pełnić państwo w rządzie liberalnym, do „bitwy kulturowej”. Uzasadniał niektóre swoje działania gospodarcze i atakował w opozycję. – Należy bronić naszych idei przed oblężeniem przeklętego i rakotwórczego socjalizmu: tej ideologii, która ukrywa to, co najgorsze w człowieku, zazdrość, nienawiść, urazę i, jeśli to konieczne, morderstwo – powiedział. – Nie zapominajcie, że ci cholerni socjaliści zamordowali 150 milionów ludzi – dodał.

Jak podała agencja Associated Press, po przemówieniu Milei Hiszpania postanowiła odwołać swojego ambasadora w Argentynie.

Politycy PiS zachwyceni przemówieniem Mateusza Morawieckiego

Na konferencji obecny był również były premier Polski Mateusz Morawiecki. Politycy PiS na portalach społecznościowych chwalą jego wystąpienie.

Tak wyglądało wystąpienie ⁦Mateusza Morawieckiego⁩ na kongresie VOX. Platforma będzie wmawiała Wam, że to prorosyjka wypowiedź – nie dajcie się oszukać” – skomentował były wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, udostępniając nagranie przemówienia swojego kolegi z rządu.