Siostry Karmelitanki Bose z klasztoru znajdującego się przy ul. Kościelnej w Zakopanem w latach 2017-2020 złożyły wnioski o wydanie dla ich ośmiu działek warunków zabudowy na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz przebudowę, rozbudowę, nadbudowę istniejącego domu zakonnego, zmieniając jego przeznaczenie na pensjonat (usługi hotelarskie).

Aktualny, nowo wybrany burmistrz Zakopanego Łukaszowi Filipowicz mówi „Rzeczpospolitej”, że klasztor jest w tej gminie od tak dawna, że stał się integralną częścią miasta. Z tego powodu burmistrzowi trudno jest sobie wyobrazić, że mogłyby w tym miejscu zostać zbudowane bloki czy że mógłby zostać utworzony pensjonat. - Uważam, że klasztor powinien pozostać w tym miejscu, są tam piękne tereny zielone, ale, oczywiście, jest to decyzja sióstr. Jako miasto nie mamy wpływu na to, o jakim przeznaczeniu tego terenu zdecydują siostry, ponieważ nie jest to nasz gminny teren - podkreśla burmistrz Łukasz Filipowicz.

Pensjonat zamiast klasztoru przy ul. Kościelnej w Zakopanem

W czasie kadencji poprzedniego burmistrza Leszka Doruli, z uwagi na zaawansowany etap procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego m.in. teren objęty wnioskiem, Urząd Miasta Zakopane w lutym 2024 r. zawiesił do 21 czerwca 2025 r. postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedmiotowej inwestycji. W kwietniu Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu utrzymało w mocy postanowienie byłego burmistrza miasta Zakopane zawieszające przedmiotowe postępowanie. Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy można zawiesić na czas nie dłuższy niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy.