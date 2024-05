– Żadnego okrążenia Charkowa nie będzie. To całkowicie nierealne, by przebili się do Charkowa i zaczęli go oblegać. Dzisiaj wróg nie ma takich sił i środków, by dojść do miasta przez Wołczańsk, Kupiańsk czy z obwodu ługańskiego – były szef ukraińskiego wywiadu Mykoła Małomuż całkowicie zgodził się z rosyjskim przywódcą. – Żeby w ogóle zaczynać taką operację, Rosjanie potrzebowaliby do 300 tysięcy ludzi – dodał.

Ale w tym rejonie, po jej rosyjskiej stronie znajduję się jeszcze kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, których Kreml wciąż może użyć do jakiegoś ataku. Pytanie tylko gdzie.

Rosyjski atak zaskoczeniem dla Ukrainy

Ukraiński wywiad wojskowy przestrzegał przed atakiem na Sumy, ćwierćmilionowe miasto leżące ponad 120 kilometrów na północy wschód od Charkowa i tylko 30 km od rosyjskiej granicy. – Coś podobnego do tego, co urządzili w regionie charkowskim, mogą zorganizować przy pomocy kilku batalionów w kierunku Sum. Ale nic ponadto – sądzi ukraiński ekspert Piotr Czernyk.

– Przeciwnik ma na dwa nasze obwody (sumski i charkowski) – a to ponad 750 km granicy – do 40 tys. żołnierzy. To wystarczy, by urządzić taką demonstrację jak na Charkowszczyźnie, ale za mało, by przebić się do Sum czy Charkowa – wyjaśnia.

Inni eksperci wskazują jednak, że ukraińska armia musiała dość szybko kierować na zagrożony odcinek „oddziały z różnych brygad”, by zapobiec niebezpieczeństwu. A to oznacza, że atak (a przynajmniej jego zasięg) był zaskoczeniem i z trudem udało się go zatrzymać.