"Tarcza Wschód" na granicy Polski. Ekspert: Nie budujmy Muru Chińskiego

Nie budujmy Muru Chińskiego, bo to nie na tym polega. Kmdr Maksymilian Dura

Komandor był pytany, czy nie lepiej byłoby przeznaczyć te środki na obronę powietrzną. Odparł, że jedno nie wyklucza drugiego. - Mówiąc o fortyfikacjach zakładamy, że będą to budowle ziemne, natomiast tak naprawdę mówimy o ufortyfikowaniu obrony na wschodzie, która może być związana z bardzo wieloma czynnikami - podkreślił. Wyraził pogląd, że budowanie wielu bunkrów nie ma sensu, ponieważ przy broni precyzyjnej, którą dysponuje Rosja, nie przetrwałyby one długo.

- Do zbudowania takiej zapory przeciwko najazdowi ze wschodu trzeba mieć jeszcze druty kolczaste, tzw. zęby smoka, różnego rodzaju zapory inżynieryjne, maszyny. To wszystko trzeba kupić - mówił rozmówca Polsat News. Komandor przytoczył też słowa byłego dowódcy Wojsk Lądowych gen. Waldemara Skrzypczaka o tym, że pomocne może być sadzenie lasów. - Lasy są dużą przeszkodą dla pojazdów - zaznaczył.

"Na szczęście Rosja nas jutro nie zaatakuje"

Zdaniem Maksymiliana Dury, decyzja o wzmocnieniu wschodniej granicy Polski zapadła zbyt późno. - Na szczęście to nie jest tak, że dzisiaj albo jutro Rosja nas zaatakuje, tylko to będzie się odbywało etapami, czyli będziemy mieli trochę czasu - podkreślił komandor. Wyraził zdziwienie, że choć wojna Rosji z Ukrainą wybuchła w 2022 r., to Polska dopiero teraz wprowadza "pewne czynniki, które przygotowują nas nie do zatrzymania nielegalnych imigrantów, którzy cały czas idą na naszą wschodnią granicę, ale rosyjskich czołgów, które być może kiedyś przyjdą".

Komentując ideę "Tarczy Wschód" komandor Dura mówił w Polsat News, że w polskim systemie obrony najbardziej brakuje amunicji precyzyjnej, za pomocą której można by niszczyć obce wojska, które wkroczyłyby na nasze terytorium. - Nie budujmy Muru Chińskiego, bo to nie na tym polega - zaapelował oceniając, że biorąc pod uwagę broń precyzyjną, jaką dysponują Rosjanie i Białorusini, byłoby to zmarnowanie pieniędzy.