Wakacje z wojskiem dla młodych ochotników. MON kusi sporymi pieniędzmi

Utrzymanie na szkoleniu jest bezpłatne dla jego uczestników tego szkolenia. Co więcej, za 27 dni szkolenia każdy otrzyma 6 tys. zł. „Służba w tym wypadku może stanowić alternatywę dla zwykłej pracy sezonowej” - twierdzi MON.

Czytaj więcej Wojsko Ochotnicy w mundurach wojskowych wyjdą na ulice 10 maja osoby, które pełnią służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej, w aktywnej rezerwie, a także są żołnierzami zawodowymi pojawią się na ulicach miast oraz w miejscu pracy w mundurach polowych.

- To jest ten czas wakacji, który możecie poświęcić na to, żeby spełnić swoje marzenia o noszeniu munduru, żeby mieć takie poczucie pełnej odpowiedzialności, pełnego przygotowania do każdej sytuacji. To jest też piękny czas spędzania właśnie tych najbliższych wakacji w poczuciu patriotyzmu. (…) Niezależnie co robimy, niezależnie skąd pochodzimy, niezależnie jaki zawód będziemy wykonywać, czy na jakim etapie edukacji jesteśmy. Miłość do Ojczyzny to jest służba dla Ojczyzny. Możecie to zrobić razem z nami. Możemy razem podnosić swoje umiejętności — mówił wicepremier Kosiniak-Kamysz.

Na szkolenia „Wakacje z wojskiem” można zgłosić się w każdej chwili — czytamy na stronie MON. Procedury i formalności są minimalne. Ochotnicy mogą to zrobić na stronie www.zostanzolnierzem.pl, na infolinii +48 800 180 110, otworzyć listę kontaktową projektu lub po prostu zgłosić się do wybranego punktu rekrutacyjnego Wojska Polskiego.