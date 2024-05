Awantura o LGBT. Wiceminister wyszedł ze studia, poseł kazał mu się pospieszyć

Zaprotestował wówczas wiceminister obrony Paweł Zalewski z Trzeciej Drogi. – Jeżeli mam uczestniczyć w tym programie, proszę pana ministra o przeproszenie pana posła. Posunął się pan za daleko. Czym innym jest krytykowanie czyjejś postawy, a czym innym nazwanie rozmówcy "człowiekiem zdegenerowanym". Obraził pan człowieka. Jeżeli mam uczestniczyć z panem w rozmowie, a chcę to robić, oczekuję od pana szacunku do wszystkich, którzy tutaj są – skomentował i ostrzegł, że wyjdzie ze studia.

Czarnek nie przeprosił, w związku z czym wiceminister Zalewski spełnił swoją groźbę. - Polaryzacja doprowadziła do tego, że mogą mieć miejsce takie sytuacje w sferze publicznej. Protestuję przeciwko temu, dlatego nie jestem w stanie uczestniczyć w rozmowie z panem Czarnkiem - stwierdził Zalewski.

- A ja nie jestem w stanie uczestniczyć z panem w rozmowie, pan nie odpowiada na fałszywe oskarżenia wobec Polski! Jeżeli panu to nie przeszkadza, niech pan wyjdzie, tylko szybciej - odpowiedział były minister.

Donald Tusk i Szymon Hołownia o wyjściu ze studia Pawła Zalewskiego

Do tej sytuacji odniósł się m.in. premier Donald Tusk. „Kiedy oglądam barbarzyńców w rodzaju Czarnka i Budy po chamsku poniżających swoich rozmówców, widzę jak głęboka i zasadnicza jest w dzisiejszej Polsce konfrontacja między Wschodem a Zachodem. To nie jest spór wyborczy, to wojna cywilizacji” – napisał na platformie X.

Z kolei Marszałek Sejmu Szymon Hołownia skomentował, że „czasem trzeba wyjść, żeby zostać w porządku”. „Brawo Paweł Zalewski! Polska 2050 nie będzie brać udziału w polaryzacyjnej grze na obelgi” – napisał.