Naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez osoby prowadzące niepubliczne przedszkole

Marcin Nagórek

- Czy osoby prowadzące niepubliczne przedszkole będą odpowiadać za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, gdy składały do urzędu miasta z opóźnieniem informacje miesięczne o liczbie dzieci uczęszczających do przedszkola. Składano je z opóźnieniem kilku do kilkunastu dni? Terminy te ustalono w uchwale dotacyjnej. Rozliczenie roczne w styczniu jednak złożono już w terminie – pyta radna.