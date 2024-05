Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie rozpoczął się w piątek o godz. 9 i trwał 180 minut. Zadania dotyczyły następujących obszarów: człowiek i społeczeństwo, państwo i polityka, prawo i prawa człowieka, zagadnienia międzynarodowe. Do matury 2024 z WOS-u na poziomie rozszerzonym podeszło 16 010 osób (tj. 6,1% absolwentów 2024 r.) co jest więcej niż rok temu. W 2023 do matury z WO-Su podeszło ponad 14 tysięcy maturzystów (5,5% absolwentów).

Za rozwiązanie wszystkich zadań otrzymać będzie można 60 punktów.

Nie można nie zdać matury z WOS

W 2024 roku nie ma ustalonego progu punktowego z przedmiotu dodatkowego – to oznacza, że w przeciwieństwie do przedmiotów obowiązkowych – maturzysta nie musi uzyskać określonej ilości punktów, by zdać maturę.

Matura 2024: WOS — arkusze CKE — poziom rozszerzony