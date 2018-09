Ostatnie poprawki do pracowniczych planów kapitałowych przeszły bez konsultacji

Przedsiębiorcy i instytucje finansowe, którym przyjdzie stosować od 1 stycznia 2019 r. nowe przepisy o pracowniczych planach kapitałowych, wczytują się teraz w projekt przesłany przez rząd do Sejmu i odkrywają w nim nowe regulacje.

Wydawałoby się, że po kilkunastu miesiącach prac nad pracowniczymi planami kapitałowymi, prowadzonych w pełnej tajemnicy przed opinią publiczną, a następnie kolejnych miesiącach otwartych konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi, gdy projekt był omawiany punkt po punkcie, przedsiębiorcy już wiedzą, czego mają się spodziewać po 1 stycznia 2019 r., gdy nowe przepisy mają wejść w życie.

Okazuje się, że na ostatniej prostej, tuż przed wysłaniem projektu do Sejmu, rząd wprowadził do niego istotne zmiany. Takie sytuacje czasem się zdarzają. Dotyczą zwykle kontrowersyjnych przepisów, co do których poszczególni ministrowie mają rozbieżne zdania. W tym przypadku chodzi jednak o coś innego. Rząd, dopisując do jednego z przepisów kilka słów, chciał ograniczyć możliwość uniknięcia przez przedsiębiorców nowych obowiązków.

Jak bowiem inaczej ocenić zmianę przepisu mówiącego, że założenie pracowniczych programów emerytalnych na określonych zasadach zdejmuje z przedsiębiorcy obowiązek założenia pracowniczych planów kapitałowych, w ten sposób, że będzie to możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy PPE powstanie do końca tego roku i najpóźniej w grudniu wpłynie do niego pierwsza składka za pracowników?

Wystarczy teraz, że Komisja Nadzoru Finansowego będzie przeciągać rozpatrywanie wniosków składanych przez przedsiębiorców, a do końca roku wszyscy chętni nie zdążą założyć programu emerytalnego. Gdy zaś zaczną obowiązywać nowe przepisy, nie będą już mieli wyjścia i zapłacą składki na nowe plany kapitałowe.

Niewykluczone, że to niejedyne zaskoczenie dla przedsiębiorców, jakie znalazło się w nowych przepisach. Zabawa w kotka i myszkę trwa. ©?

