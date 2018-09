Założyciel firmy Revolut Nik Storonsk: Z popiołów powstały innowacyjne startupy

Kierownictwo Lehman Brothers trzyma這 problemy banku w tajemnicy. Z dnia na dzie prac straci這 wiele moich koleg闚 i kole瘸nek, kt鏎zy nie mieli poj璚ia, co si sta這 m闚i by造 trader z banku Lehman Brothers, za這篡ciel firmy Revolut Nik Storonsky.

Rz: Jak zareagowa pan na wiadomo o upadku Lehman Brothers? Czy by豉 ona dla pana du篡m wstrz零em?

Nik Storonsky: Informacja o upadku banku by豉 dla mnie szokiem. Mia貫m du穎 szczcia, poniewa nie straci貫m pracy. Zesp馧 trader闚, w kt鏎ym pracowa貫m, w ca這ci wykupi Nomura. W tym samym czasie dosta貫m ofert z Credit Suisse, na kt鏎 si zdecydowa貫m. Przychodzi貫m do pracy punktualnie, ale mia貫m ju zabezpieczony nowy kontrakt i dawa這 mi to poczucie bezpiecze雟twa. Widzia貫m jednak pracownik闚 z innych dzia堯w, kt鏎zy w napi璚iu pakuj swoje rzeczy. Inni, 瞠by zabi stres i nud, grali w jedyn gr komputerow, kt鏎a nie by豉 zablokowana. Polega豉 na strzelaniu do helikopter闚.

Kto w pa雟kiej opinii jest odpowiedzialny za tamt katastrof?

Do Lehman Brothers trafi貫m nied逝go po studiach i przepracowa貫m tam jako trader dwa lata, od 2006 do 2008 r. By貫m m這dy sta瞠m, uczy貫m si podstaw zawodu. Nie mia貫m wiadomoci problem闚 firmy. Kierownictwo banku dobrze skrywa這 t tajemnic. Ludzie czasami upraszczaj sobie wyobra瞠nie o Lehmanie. Zak豉daj, 瞠 musieli tam pracowa sami chciwi bankierzy, li ludzie. Z mojej perspektywy wygl鉅a這 to wtedy tak, 瞠 z dnia na dzie prac straci這 wielu przyjaci馧, dziesi靖ki koleg闚 i kole瘸nek, kt鏎zy nie mieli poj璚ia, co si sta這 i dlaczego. Wi瘯szo pracownik闚 nie mia豉 wiedzy ani nie odpowiada豉 za bankructwo banku. Sta豉 za tym grupa wy窺zych rang pracownik闚, kt鏎zy mieli zbyt du穎 swobody w podejmowaniu ryzykownych decyzji.

Czy obserwowa pan dysfunkcyjne mechanizmy w Lehmanie? Jakiego rodzaju to by造 mechanizmy?

Zesp馧, w kt鏎ym pracowa貫m, nie handlowa instrumentami, kt鏎e przyczyni造 si do kryzysu, nie mia貫m o tym wiedzy. Nic te nie wskazywa這 na na to, w jakich tarapatach znajduje si bank. Nie mielimy 瘸dnych wieci z g鏎y. Nied逝go po og這szeniu bankructwa przestalimy widywa starszych rang mened瞠r闚. Ju ich nie by這, jakby rozp造n瘭i si w powietrzu. Panowa chaos, kr嘀y造 plotki. Pozostawieni bez informacji ludzie nie wiedzieli, co maj dalej robi. Najpot篹niejszy bank inwestycyjny w豉nie przesta istnie.

Jak upadek Lehman Brothers wp造n像 na pana dalsz karier w sektorze finansowym i na postrzeganie przez pana tej bran篡?

Ludzie stracili wiar w moc bank闚 oraz zaufanie do systemu finansowego. Wielu zdolnych pracownik闚 Lehman Brothers, zamiast przej do innego banku, zosta這 przedsi瑿iorcami. Z popio堯w po Lehmanie powsta造 nowe innowacyjne startupy. Mia貫m wiele szczcia. Od razu dosta貫m ofert z Credit Suisse. Nied逝go pniej pozna貫m W豉da Jacenk, obecnego dyrektora technologicznego i wsp馧za這篡ciela Revolut. Bylimy bardzo sfrustrowani wysokoci op豉t nak豉danych przez banki m.in. za przelewy mi璠zynarodowe. Ludzie narzekali na tradycyjne banki, wi璚 w lipcu 2015 r. za這篡limy Revolut. Chcielimy zbudowa us逝gi bankowe od zera, na nowych zasadach. Postawilimy na technologie. W efekcie, w ci鉚u trzech lat powsta fintech wart ponad 1 mld dolar闚, kt鏎y otwiera 7 tys. nowych kont dziennie.

Pracuj鉍 w Lehman Brothers, zobaczy貫m po raz pierwszy, jak przewag daje technologia. Pod wzgl璠em technologicznym Lehman bi na g這w pozosta貫 banki. Dzi wiemy, 瞠 nie by w豉ciwie dokapitalizowany. Realizuj鉍 globaln ekspansj nie wystarczy agresywnie zdobywa rynek, trzeba te w豉ciwie zarz鉅za ryzykiem, mie dobre finansowanie oraz sprawny compliance. Regulacje wprowadzone po upadku Lehman Brothers i w nast瘼stwie kryzysu finansowego nie pozwalaj ju bankom na ekspozycj na tak du瞠 ryzyko. Dzi瘯i zaostrzonym przepisom sektor finansowy jest lepiej zabezpieczony na wypadek wyst雷ienia podobnych zdarze w przysz這ci.