VAT: kasy z papierowym zapisem kopii tylko do końca roku

Wycofanie z obrotu kas z papierowym paragonem ma związek z planowanym wprowadzeniem kas fiskalnych online. Nie ma jednak pewności, czy zaczną one być stosowane już od 1 stycznia 2019 r., bo nadal nie ma przepisów w tej sprawie.

Od 7 lipca 2018 r. szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, są określone w przepisach rozporządzenia ministra przedsiębiorczości i technologii z 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (dalej: rozporządzenie). Rozporządzenie to wprowadza kasy z interfejsem komunikacyjnym do łączenia z internetem, co jest związane z planowanym wprowadzeniem tzw. kas fiskalnych online.

Poniżej dalsza część artykułu

Czytaj także: Kasy fiskalne online - wymiana coraz bliżej

Zarazem na podstawie § 69 rozporządzenia utraciło moc rozporządzenie ministra gospodarki z 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (DzU z 2013 r. poz. 1076).

Przepisy przejściowe

Z przepisów przejściowych nowego rozporządzenia wynika, że w przypadku:

- kas z papierowym zapisem kopii przepisy dotychczasowe stosuje się do 31 grudnia 2018 r. (zob. § 67 rozporządzenia),

- kas z elektronicznym zapisem kopii, o których mowa w § 2 pkt 5 rozporządzenia ministra gospodarki z 27 sierpnia 2013 r. (tj. kas konstrukcyjnie dostosowanych do sporządzania kopii drukowanych dokumentów fiskalnych i wydruków niefiskalnych w postaci zapisu na informatycznych nośnikach danych), przepisy dotychczasowe stosuje się do 31 grudnia 2023 r. (zob. § 68 rozporządzenia).

Co po Nowym Roku

Wycofanie z obrotu kas z papierowym zapisem kopii ma związek z planowanym wprowadzeniem kas fiskalnych online. Termin wprowadzenia tych kas fiskalnych kilkukrotnie był przesuwany i nie ma pewności, czy zaczną być stosowane już od 1 stycznia 2019 r. Należy jednak zauważyć, że z § 67 rozporządzenia wynika jednoznacznie, iż kasy z papierowym zapisem kopii mogą być stosowane wyłącznie do 31 grudnia 2018 r. Od 1 stycznia 2019 r. brak będzie przepisu, który umożliwi ich dalsze stosowanie, nawet jeżeli nie zostaną wprowadzone kasy fiskalne online. Oczywiście minister przedsiębiorczości i technologii może zmienić przepis § 67 rozporządzenia i wydłużyć termin stosowania kas z papierowym zapisem kopii, co byłoby rozwiązaniem jak najbardziej celowym, jeżeli od 1 stycznia 2019 r. nie zaczęłyby obowiązywać przepisy o kasach fiskalnych online.

Pojawiają się poglądy, że jeżeli kasy fiskalne online nie zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r., to nadal będzie można korzystać kas z papierowym zapisem kopii. Takie twierdzenie nie znajduje jednak oparcia w obowiązujących przepisach. To, że od 1 stycznia 2019 r. nie będzie można używać kas z papierowym zapisem kopii, a nie będzie kas fiskalnych online nie oznacza, iż nie będzie kas fiskalnych, na których podatnicy będą mogli ewidencjonować obrót. Pozostaną bowiem w obiegu obecne kasy z elektronicznym zapisem kopii, które mogą być stosowane do końca 2023 r.

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: art. 111 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 2174 ze zm.)

podstawa prawna: rozporządzenie ministra przedsiębiorczości i technologii z 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (DzU z 2018 r., poz. 1206)