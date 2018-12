Vermeer wirtualny

Google Arts&Culture wzbogaciło swoje wirtualne galerie o prace XVII-wiecznego mistrza, twórcy „Dziewczyny z perłą” i „Widoku z Delft”

Chociaż do naszych czasów przetrwało tylko 36 obrazów, to są one rozproszone w siedemnastu kolekcjach w siedmiu krajach (m.in. znajdują się w muzeum Mauritshuis - Królewskiej Galerii Malarstwa w Hadze i w Rijksmuseum w Amsterdamie). Trudno w realu byłoby zobaczyć je razem. Google Arts&Culture pozwala obejrzeć je wszystkie w jednym miejscu i poznać ich historię. Serwis Google Arts&Culture dostępny jest nie tylko on-line na komputerach, czy tabletach, ale również jako podręczna aplikacja na smartfony w systemie iOS i Android. Wersja Pocket Gallery umożliwia obcowanie ze sztuką praktycznie wszędzie. A przy tym dzięki rozszerzonej rzeczywistości pokazuje dzieła Vermeera w oryginalnym rozmiarze i idealnym oświetleniu. Przeglądając obrazy artysty możemy także przenieść się do miejsc, w których fizycznie się znajdują.

O tajemnicach najsłynniejszej „Dziewczyny z Perłą” pisze Tracy Chevalier, autorka bestsellerowej książki, na podstawie której powstał scenariusz głośnego filmu o tym samym tytule. Pisarka próbuje odpowiedzieć, na pytanie, co jest tak wyjątkowego w tym obrazie. Nadal jednak trudno rozstrzygnąć, co kryje spojrzenie dziewczyny, zwanej „Moną Lisą Północy” i kim naprawdę jest.

Osiem arcydzieł można podziwiać w najwyższej rozdzielczości dzięki użyciu specjalnie skonstruowanej Art Camery do fotografowania prac plastycznych.

Pokazy zdjęć uzupełniają komentarze ekspertów. A także tekst o obecności Vermeera we współczesnej popkulturze, np. na muralu Banksy’ego. Można też poznać historie skradzionych czterech obrazów artysty, z których jeden –„Koncert”, szacowany na 200 mln dol. , nie zostało dotąd odzyskany. Obraz skradziono przed 28 laty w Isabela Stewart Gardner Museum w Bostonie. Złodzieje, którzy wdarli się do muzeum byli przebrani za funkcjonariuszy policji i wynieśli z niego w sumie 13 różnych prac.