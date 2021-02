Dawid Kubacki: mam świadomość, że stać mnie było na więcej

Dawid Kubacki po pierwszej serii był na piątym miejscu. W drugim skoku pofrunął na 99 m, ale nie poprawił ostatecznie lokaty. Nie obronił tytułu mistrza świata z 2019 r. z Seefeld. - Jeżeli chodzi o mnie, to niedużo brakło, bo gdyby to było lepiej rozpoczęte i trafione w próg, to wszystko byłoby w zasięgu ręki. Dzisiaj Piotrek dokonał tej sztuki, z czego ja się będę bardzo cieszył. Kończę na piątym miejscu, które wydaje mi się okej. To nie jest powód do zamartwiania się. Mam świadomość, że stać mnie było na więcej - przyznał w rozmowie z Eurosportem.

Czy zwycięstwo Piotra Żyły było dla niego pocieszeniem? - Jak najbardziej. Kolega z drużyny zdobywa złoty medal. Mogę mu przekazać koszulkę. To jest super moment - powiedział.

Po drugim skoku Żyły wszyscy polscy skoczkowie wybuchnęli radością. Dawid Kubacki zapytany, co dokładnie krzyczał do złotego medalisty, przyznał, że nie pamięta. - Nie wiem. Pewnie, że "jest!", bo to było oczywiste. Ale nie powiem co, bo nie pamiętam. Mam nadzieję, że nie powiedziałem nic, co było słychać i będę się musiał tego wstydzić (śmiech) - opowiedział.