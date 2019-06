Gorzowianie nie liczą na pociągi. Do Kostrzyna na Pol'and'Rock Festival pójdą pieszo

"Olej kolej - skazani na buta" - pod takim hasłem uczestnicy dawnego Przystanku Woodstock organizują w tym roku pieszą wycieczkę do Kostrzyna nad Odrą na kolejną edycję Pol'and'Rock Festival. Nie liczą na obietnice premiera, który zapewniał, że pociągi do Kostrzyna pojadą.

"W związku z tym, że PKP chcą nam uniemożliwić udział w najpiękniejszym festiwalu świata Pol'and'Rock, my - fani i przyjaciele WOŚP i Jurka Owsiaka, organizujmy Pierwszą Świecką Pieszą Pielgrzymkę Rockandrollową pod hasłem OLEJ KOLEJ" - piszą organizatorzy wydarzenia na Facebooku. Uczestnicy festiwalu wyruszą 31 lipca, po drodze przenocują, by 1 sierpnia dotrzeć tam, gdzie "odbywa się największe we wszechświecie święto miłości, przyjaźni i tolerancji". Poniżej dalsza część artykułu

Wcześniej organizatorzy festiwalu zwrócili się do spółki Przewozy Regionalne z pytaniem o dodatkowe pociągi, które miałyby dowozić osoby na Pol’and’Rock Festival. Przedstawiciele spółki przekazali odpowiedź po ponad miesiącu. Spółka przekazała, że nie planuje w w tym roku uruchamiać specjalnych pociągów. Z wyliczeń organizatorów festiwalu spółka "uszczupli przychód w tym roku o około 7 mln złotych". Dowiedz się więcej: Pol’and’Rock Festival bez specjalnych pociągów Portal rynek-kolejowy.pl poinformował, że dotarł do pisma, które zastępca dyrektora biura PKP Intercity rozesłał do pracowników PKP IC oraz PKP PLK. W piśmie zwraca się o opracowanie "przymiarek" do zmian tras 18 pociągów, jadących przez Kostrzyn w czasie trwania Pol'And'Rock Festival. Jak twierdził portal, pociągi miałyby omijać Kostrzyn - głównie przez Piłę oraz Krzyż - lub kursować na skróconej trasie. Zmiany miałyby obowiązywać na przełomie lipca i sierpnia. Festiwal Pol’and’Rock, czyli dawny Woodstock, w tym roku został zaplanowany na 1-3 sierpnia. Później interwencję ws. pociągów do Kostrzyna podjął szef rządu. "Po rozmowie z Joachimem Brudzińskim (byłym szefem MSW) i Elżbietą Witek (obecną minister), w trosce o bezpieczeństwo uczestników festiwalu w Kostrzynie nad Odrą, poleciłem min. Andrzejowi Adamczykowi przygotowanie pociągów, które dowiozą uczestników na miejsce" - napisał Mateusz Morawiecki na Twitterze. O tym, że dodatkowe pociągi dojadą do Kostrzyna, nie jest przekonany Jerzy Owsiak. "Deklaracja Pana Premiera – owszem dobitna, zdecydowana, ale to nie ona na samym końcu uruchomi dodatkowe pociągi. Wygląda na to, że jest po prostu za późno. System dodatkowych pociągów MusicRegio działał przez kilkanaście lat bardzo dobrze, ale tak jak każdy system - musi w odpowiednim momencie uruchomić swoje tryby, które zazębiają się o kolejne, te o kolejne, tworząc na końcu skomplikowaną sieć połączeń kolejowych wielu polskich regionów z miastem Kostrzyn n. Odrą" - napisał szef WOŚP na Facebooku.